ABRAM realiza com sucesso o 4.º Estágio da época 2025/2026

O Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco foi, este sábado, 20 de Junho de 2026, o palco do 4.º Estágio da ABRAM da época 2025/2026, organizado pela Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa reuniu vários atletas regionais dos escalões Não Seniores S13 e S15, numa jornada dedicada ao desenvolvimento técnico e táctico da modalidade.

O estágio foi orientado pelo técnico Cosme Berenguer, contando com a valiosa colaboração dos técnicos convidados Pedro Portelas e Jéssica Martins. Ao longo do dia, foram realizados treinos técnico-táticos e vários encontros de Singulares e Pares, num ambiente de grande motivação e companheirismo que marcou positivamente todos os participantes.

A iniciativa decorreu com grande sucesso, sendo destacado o bom ambiente vivido durante toda a jornada, bem como o empenho demonstrado por atletas e técnicos ao longo das sessões.

A ABRAM deixou uma palavra de reconhecimento ao técnico Cosme Berenguer pelo excelente trabalho na condução do estágio, enaltecendo igualmente a dedicação e disponibilidade dos técnicos convidados Pedro Portelas e Jéssica Martins, e sublinhando o empenho de todos os atletas envolvidos.