Uruguaio Manuel Ugarte com lesão ligamentar no joelho

O futebolista uruguaio Manuel Ugarte sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo no encontro frente à Espanha, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial2026, confirmou hoje o Manchester United.

"O Manchester United pode confirmar que Manuel Ugarte sofreu uma lesão ligamentar num joelho, enquanto representava o Uruguai no encontro com a Espanha, na sexta-feira, da fase de grupos do Mundial", lê-se no sítio dos 'red devils' na Internet.

No mesmo comunicado, o Manchester United não revelou o tempo de paragem e adiantou que a avaliação da lesão ainda está a decorrer "para determinar a melhor forma de tratamento".

Na sexta-feira, no derradeiro encontro do Uruguai no Mundial2026, Ugarte lesionou-se num lance sem contacto e acabou por ser substituído instantes antes do intervalo.

O antigo médio do Sporting foi titular nos três encontros do Uruguai no Mundial2026, com os campeões em 1930 e 1950 a serem afastados, depois de terem sido terceiros no Grupo H, com apenas dois pontos, atrás de Espanha e Cabo Verde.