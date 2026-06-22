Cabo Verde estreia-se a marcar num Mundial e arranca empate ao Uruguai

Uma reviravolta travada pelo banco cabo-verdiano

O jogo no Hard Rock Stadium teve a celeste a sofrer primeiro. Aos 21 minutos, Pina rematou para o primeiro golo de Cabo Verde na história das fases finais de Campeonatos do Mundo, um marco para a equipa das ilhas na sua estreia na prova.

A resposta uruguaia surgiu já perto do intervalo e em catadupa. Aos 44 minutos, Maxi Araújo restabeleceu a igualdade e, no tempo de compensação da primeira parte, aos 45+6', Canobbio completou a reviravolta e mandou as equipas para o balneário com o Uruguai a vencer por 2-1.

A segunda parte trouxe novo equilíbrio. Aos 61 minutos, Varela, que tinha entrado do banco aos 58, aproveitou uma falha na construção entre Olivera e Muslera para fixar o empate a duas bolas. O tento entrou para as estatísticas como o golo mais rápido de um suplente africano num Mundial desde o camaronês Roger Milla, em 1994.

As contas do Grupo H

O empate deixa Uruguai e Cabo Verde a somar um ponto cada, num grupo que conta ainda com a Espanha e a Arábia Saudita. Para os cabo-verdianos, estreantes na competição, o ponto e o registo inédito de dois golos valem como ganho de confiança; para o Uruguai, candidato a um dos primeiros lugares, ceder a igualdade depois de liderar obriga a somar na última jornada para não complicar a qualificação.

O que se segue

Ambas as selecções voltam a jogar a 27 de Junho, sábado, à 1h00 da Madeira. O Uruguai mede forças com a Espanha, num duelo que poderá decidir o primeiro lugar do grupo e em que os celestes precisam de pontuar para não ficarem dependentes de terceiros. Cabo Verde defronta a Arábia Saudita, num jogo entre equipas que procuram a primeira vitória e que pode valer aos africanos um passo concreto rumo aos dezaseisvos-de-final.

Ficha do jogo

Resultado: Uruguai 2-2 Cabo Verde.

Prova: Campeonato do Mundo 2026, primeira jornada do Grupo H.

Recinto: Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Assistência: 64.003 espectadores.

Árbitro: Espen Eskås (Noruega).

Cartões amarelos: Sidny Lopes Cabral e Duney Borges (Cabo Verde). Mathias Olivera e Rodrigo Bentancur (Uruguai)

Cartões vermelhos: não houve.

Marcadores: Pina (21', Cabo Verde); M. Araújo (44', Uruguai); Canobbio (45+6', Uruguai); Varela (61', Cabo Verde).