Emanuel Gonçalves arbitrou as melhores do mundo do ténis

O juiz-árbitro madeirense Emanuel Gonçalves integrou a equipa de arbitragem do Figueira da Foz Ladies Open WTA 125, competição internacional que decorreu no Tennis Club da Figueira da Foz e que reuniu algumas das melhores jogadoras do circuito feminino mundial.



Ao longo da semana, Emanuel Gonçalves desempenhou funções de Juiz de Linha, tendo a oportunidade de participar em encontros envolvendo atletas de elevado nível, entre as quais a russa Alina Korneeva, a checa Darja Vidmanova, a russa Alina Charaeva e, ainda, a brasileira Beatriz Haddad Maia, antiga campeã do Madeira Ladies Open e actual referência do ténis mundial, realça uma nota de imprensa da Associação de Ténis da Madeira.

O torneio realizou-se entre 15 e 21 de Junho, naquela que foi a primeira edição do evento na categoria WTA 125, contando com um elenco de elevado nível, salienta.