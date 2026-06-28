JPP diz estar a atrair mais jovens qualificados desde o final de 2024

O líder do Juntos pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, afirmou que o partido tem registado um crescimento interno, referindo que, "desde o final de 2024", tem vindo a atrair "jovens qualificados e com espírito aberto e livre", que considera serem decisivos para a construção de "uma Região mais preparada para o futuro".

As declarações foram feitas no balanço das recentes jornadas do partido dedicadas ao tema 'Juventude e a Política', que, segundo o dirigente, constituíram uma oportunidade para dar a conhecer os quadros mais jovens do JPP e apresentar os principais desafios enfrentados por esta geração.

Élvio Sousa, aproveitou a ocasião, em nota enviada, para lamentar a reduzida cobertura do evento por parte da comunicação social privada, com excePção da RTP, defendendo que ficou por mostrar "a prestação e o nível das intervenções", sobretudo numa altura em que, afirmou, se critica a escassa participação dos jovens na actividade partidária.

Rejeitou ainda as críticas de que o JPP não dispõe de quadros políticos preparados, considerando que essa ideia resulta da repetição de um discurso promovido pelos adversários políticos. Na sua perspectiva, alguns críticos "mais agem por mimetismo do que pela sua própria cabeça" e "entronizaram o padrão repetitivo de que o partido não tem quadros".

Para Élvio Sousa, trata-se de “pura mastigação, por imitação dos seus congéneres afectos ao PSD”, uma atitude que, entende, revela que os adversários veem no JPP “um sinal de vitalidade e de autonomia revitalizada”.

Segundo a nota, o líder do JPP considera que existe uma estratégia deliberada de combate político baseada na repetição de falsidades. "A estratégia pensada é a de virar-se para o adversário, reproduzindo uma mentira, a ver se cai em verdade", afirmou. Acrescentou ainda que os críticos ignoram "o mobilismo e a capacidade de trabalho, e de visão", citando George Bernard Shaw para defender que "o progresso é impossível sem mudança; e aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada".

Relativamente à estratégia de expansão, o parlamentar afirmou que o JPP está a desenvolver o seu projecto "com calma e serenidade", procurando construir estruturas organizativas assentes numa regionalização partidária de base nacional e autonomista.

O secretário-geral destacou igualmente o trabalho desenvolvido pelas estruturas internas do partido, referindo os mecanismos criados para o acompanhamento e formação dos novos autarcas, a actividade da Comissão das Mulheres e o trabalho do Gabinete de Estudos e Estratégia, responsável por preparar o programa e reunir os rostos que integrarão a alternativa governativa do JPP.

Quanto à Juventude do partido, Élvio Sousa afirmou que esta conta agora com mais filiados e reúne "novos e antigos rostos", representando "a base de futuro do JPP". Defendeu que a participação dos jovens é essencial para assegurar a continuidade e renovação do projeto político. “Sem eles, este projecto cívico não vingará e não se transformará”.

Na análise do actual momento político e social, sustentou que o paradigma passa pela mobilização e pela transformação de mentalidades. Para o dirigente, "parar, será fossilizar o que temos", defendendo que a capacidade de criar e mobilizar, de forma construtiva, será determinante para a consolidação do projecto do partido.