Muñoz aproveita cortina de Córdoba e dá a vitória e apuramento à Colômbia frente à RD Congo

A selecção colombiana confirmou o favoritismo num encontro de poucos golos mas resolvido com critério na fase decisiva. O golo único surgiu aos 76 minutos, num lance trabalhado em que Jhon Córdoba fez uma cortina sobre Lionel M'Pasi, deixando o caminho livre para Daniel Muñoz finalizar. Foi o segundo golo do lateral na prova, prémio para uma exibição de constante presença ofensiva pelo seu corredor.

Na primeira parte, a Colômbia foi a equipa mais perigosa e somou as melhores oportunidades. Muñoz, Luis Díaz e James Rodríguez ameaçaram a baliza congolesa, mas faltou pontaria ou apareceu M'Pasi a adiar o desfecho. A RD Congo resistiu e chegou ao intervalo sem sofrer, segurando o nulo perante uma selecção que dominava a posse e as iniciativas.

No segundo tempo, a Colômbia continuou a procurar o golo e julgou tê-lo encontrado por Luis Díaz, mas o tento foi anulado por fora-de-jogo. A insistência acabou premiada aos 76 minutos: a combinação entre Córdoba e Muñoz desbloqueou o marcador e deu tranquilidade a uma equipa que geriu depois a vantagem até ao apito final, levando os três pontos sem grandes sobressaltos defensivos.

As contas do Grupo K saem reforçadas para a Colômbia, que com este triunfo na segunda jornada garante um lugar na fase seguinte. A RD Congo, derrotado por margem mínima, fica obrigado a reagir no derradeiro compromisso da fase de grupos para manter intactas as aspirações de qualificação.

O que se segue

A Colômbia volta a entrar em campo na madrugada de domingo, 28 de Junho, às 00h30 (hora da Madeira), num duelo de peso frente a Portugal, um confronto que poderá ditar a posição final no grupo e o apuramento da selecção nacional liderada por Cristiano Ronaldo. À mesma hora, a RD Congo mede forças com o Uzbequistão, num jogo em que está obrigado a vencer para continuar em frente na competição.

Ficha do jogo

Resultado: Colômbia 1-0 RD Congo.

Prova: Mundial 2026, fase de grupos (Grupo K), 2.ª jornada.

Recinto: Estádio Akron, Guadalajara (México).

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália), com assistentes italianos; VAR a cargo do costa-riquenho Juan Gabriel Calderón.

Marcador: Daniel Muñoz (76').