Cromos digitais e TSF-M 'aquecem' o ambiente para o Portugal-Colômbia

O Portugal-Colômbia do Mundial’2026 joga-se dentro das quatro linhas, mas também se prolonga para fora delas, com propostas que procuram acompanhar a forma como os adeptos vivem o futebol.

Uma delas passa por um formato digital inspirado nas tradicionais cadernetas de cromos. Através da parceria entre o DIÁRIO e a startup FootAR, os adeptos podem transformar este jogo numa memória interactiva. Através de um QR Code, os utilizadores podem aceder a conteúdos ligados a cada jogo, reunindo resultado, equipas, momentos-chave e estatísticas, num registo interactivo que vai sendo construído ao longo da competição.

A lógica inspira-se nas cadernetas de futebol, mas adapta-se ao universo digital, oferecendo uma experiência mais imersiva e dinâmica.

Este domingo, em madrugada de jogo frente à Colômbia, os adeptos têm mais uma oportunidade de explorar esta ferramenta e guardar a partida como uma recordação interactiva.

Na rádio, a TSF-Madeira (100 FM) dedica a tarde de hoje ao Mundial, com uma emissão especial a partir das 16 horas. O programa contará com a participação de Sara Madalena, advogada e deputada do CDS no parlamento regional, e de Rui Caetano, professor e vereador socialista no Funchal, para análise ao encontro e ao momento da seleção.

Entre análise e convívio, o ambiente de jogo estende-se também à Fan Zone promovida pelo DIÁRIO, onde o apito inicial se vive em comunidade, entre adeptos, bandeiras e camisolas.

O jogo tem início às 00h30 de domingo e, apesar de Portugal já ter selado ontem a presença na fase eliminar do Mundial, com quatro pontos face ao 1-1 com a República Democrática do Congo e ao 5-0 face ao Uzbequistão, a selecção lusa ainda pode ser primeira, segunda ou terceira do Grupo K, mas já não pode cair para o quarto posto, ocupado, a zero, pelos uzbeques.