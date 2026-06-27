Diogo Costa só pensa na Colômbia e no primeiro lugar do grupo

O guarda-redes Diogo Costa afirmou hoje a seleção portuguesa está apenas concentrada no jogo com a Colômbia, da terceira e última jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, e só depois vai pensar nas eliminatórias.

"O mais importante, para já, é ganhar à Colômbia. Esse é o foco principal. Respeitamos a Colômbia. É uma equipa que tem cultura de jogo, mas fazer tudo para ganhar o jogo", afirmou Diogo Costa, 'fugindo' à pergunta sobre se seria importante para a fase a eliminar garantir o primeiro lugar do agrupamento.

O guarda-redes de 26 anos, habitual 'dono' da baliza de Portugal, falava aos jornalistas no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, minutos antes de mais um treino da seleção lusa, o último antes do embate com os sul-americanos.

"Talvez não joguem com um bloco tão baixo, ou se calhar até vão jogar assim. Temos de estar à altura. Tem de haver respeito por todas as seleções. Prova disso é que já aconteceram muitas surpresas no Mundial", referiu o guardião do FC Porto.

Diogo Costa destacou ainda o "excelente ambiente" que existe na equipa das 'quinas' e a importância de ter jogadores experientes como Cristiano Ronaldo no balneário.

"É vantajoso para nós e cada um irá colocar em campo a sua experiência necessária para ganhar", concluiu.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.