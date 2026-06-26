PAN pede país “mais coeso e solidário”, Bloco de Esquerdo lembra “lição” da autonomia

A deputada do Partido Pessoas – Animais – Natureza (PAN), Inês Sousa Real, falou esta sexta-feira do compromisso e da importância de “construir um país mais coeso e solidário”. Na sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que está a decorrer na Assembleia da República. Afirmou que as Regiões Autónomas são as “guardiãs da biodiversidade” e alerta para as alterações climáticas que podem afectar, de forma particular, estes arquipélagos.

Já o deputado do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, notou a “lição” que a autonomia deu ao país. “Uniu Portugal, deu-nos mais democracia e mais coesão”. “Este é também o país do Porto Santo e do Corvo”, afirmou.