Jornais vão dos 8 aos 80 em uma semana no que a CR7 diz respeito

Bom dia. precisamente uma semana depois do empate amargo, cuja frustração geral recaiu sobre o capitão e estrela principal da selecção nacional no Mundial de 2026, expressa nas capas dos jornais do dia seguinte, hoje no rescaldo da goleada de ontem, com brilho maior de Cristiano Ronaldo, os ânimos mudaram e as primeiras páginas também... Literalmente passou-se da decadência à ascendência, do oito ao oitenta...

Na revista Sábado:

- "Os maiores salários em Portugal"

- "Dezenas de 'cheringonças' pelo País. Eleitos do Chega trocam apoio nas câmaras por tachos"

- "Imigração inesperada no interior. Os 'influencers de fora que vivem em aldeias portuguesas'"

- "Bichos & Acupuntura. A loucura dos tratamentos alternativos para cães e gatos"

- "D. Luís. O Rei que deu a praia ao povo e criou a moda dos banhos de mar"

No Diário de Notícias:

- "Restauração pede apoios ao Estado para verão 'em modo de sobrevivência'"

- "Portugal 5-0 Uzbequistão. SIMMMM... . O ruído que Ronaldo adora e continua a alimentar a sede de vitórias da seleção"

- "Óscar Gaspar. Falta de médicos e listas de espera existem tanto no SNS como no privado"

- "PSU. Tempo de residência de imigrantes separa Chega da AD"

- "Negociações. Irão contradiz Vance e Trump sobre inspeções nucleares"

- "Reino Unido. Jones e Cams, os deputados que podem estragar a 'coroação' do rei do Norte"

- "Habitação. Preços das casas disparam 17,8% num ano mas procura diminui até março"

- "Teatro. 'Polo Norte'. E se o Paraíso estivesse intacto sob o gelo do Ártico?"

- "Babell. Festival literário arranca no Porto"

No Correio da Manhã:

- "Investigação da 'influencer' pesca provas no 'Marquês'. Ex-chefe de gabinete de Costa é o alvo. Vítor Escaria é suspeito de tráfico de influências"

- "Portugal 5 Uzbequistão 0. InCRível e lendário. Goleada abre caminho para passagem na fase de grupos"

- "Algoz, Silves. Idosa de 82 anos morre desnutrida"

- "Loulé. Fogo ameaça aldeia na serra algarvia"

- "Acima de 40. ºC. Europa em alerta com calor extremo"

- "Maia e Vila do Conde. Gang de 'polaco' tentou assaltar outro padre"

- "Paulo Campos. MP quer antigo governante com mais crimes nas PPP"

No Público:

- "Câmaras pedem ajuda urgente ao Governo para salvar obras do PRR"

- "Mundial2026. Portugal afasta depressão com goleada e 'bis' de Ronaldo"

- "População. Famílias encolheram e cresceram para 4,1 milhões"

- "Médio Oriente. Esforço com combustíveis foi mais violento em Portugal"

- "Porto. Directores artísticos não vão ser reconduzidos"

No Jornal de Notícias:

- "Mundial 2026. Portugal 5 -- Uzbequistão 0. Ressurreição"

- "São João. A festa que rima com rua"

- "Porto e Gaia. Nona ponte sobre o Douro para peões e ciclistas"

- "Bragança. Sobredotados com apoio do Pré-Escolar ao Secundário"

- "Literatura. Babel junta nomes maiores das letras, música e artes"

- "Justiça demora 14 anos a castigar GNR que exibiu arma na pista da discoteca"

No Negócios:

- "Preço médio das casas subiu 100 mil euros em cinco anos"

- "Fisco explica regras do IVA a 6%, mas lei está de novo a ser mudada"

- "Compra antecipada de energia dá 'descanso' à aviação, metal e retalho"

- "Cimpor vai entrar no negócio das baterias"

- "Tribunal de Contas rejeita culpas no atraso do novo Hospital de Lisboa"

- "Tecnologia. SpaceX foi vítima no 'sell-off' que agitou bolsas globais"

No O Jornal Económico:

- "Portugal cai três posições no PIB per capita europeu"

- "Governo desafia privados a ajudar a resolver a crise na habitação"

- "Cimpor quer faturar 50 milhões por ano no novo serviço de energia"

- "Nestlé gera 971 milhões para a economia nacional e 20 mil empregos"

- "Brexit eliminou até 8% do PIB e ainda divide o Reino Unido"

- "Portugal goleia Uzbequistão com dois de Ronaldo"

- "BCE acredita que inflação vai ficar em torno dos 3% até final do ano"

- "Preço das casas abranda ligeiramente mas ainda cresce 18%"

- "Cowork 'não é só uma moda', defende IDEA Spaces"

- "Futuro euro digital na UE já tem primeira 'luz verde'"

No A Bola:

- "Portugal 5 Uzbequistão 0. Vitória de mão cheia com bis do capitão"

- "Benfica. Tudo a postos para o regresso"

- "Encarnados voltam ao trabalho amanhã"

- "'Temos de ser melhores', diz Trubin"

- "Sporting. Último assalto por Altamira"

- "Avançam negociações entre leões e o Betis"

- "Direção 'negoceia' Topo Sul de Alvalade com claques"

- "FC Porto. Equipa técnica reforçada. Dois 'velhos conhecidos' de Farioli vindos do Ajax"

- " Zaidu e Pepê, os veteranos do plantel"

No Record:

- "Portugal 5-0 Uzbequistão. Assim SIIIII. Confiança de volta com goleada e exibição de gala"

- "Ronaldo bisa, é o primeiro a marcar em seis mundiais e soma 975 golos"

- "Martínez. 'Soubemos controlar as emoções após semana difícil'"

- "Inglaterra seduz Schjelderup. Premier League é vontade antiga"

- "Sporting. Altimira em marcha. Conversas com o Betis prosseguem"

- "FC Porto. SAD insiste em Yirenkyi"

E no O Jogo:

- "Portugal 5-0 Uzbequistão. Agora SIIIIIM. Capitão bisa, Nuno Mendes e Rafael Leão ajudam à goleada que recupera o otimismo em volta da seleção nacional"

- "Ronaldo é o primeiro a marcar em seis mundiais"

- "FC Porto. Farioli ajusta equipa técnica. Treinador de guarda-redes e analista de vídeo chegam do Ajax"

- "Benfica. Schjelderup aquece mercado na Luz"

- "Sporting. Leão não desiste de Altimira"

- "Braga. Bernardo Fontes assina até 2030"