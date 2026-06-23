Nuno Mendes estreia-se a marcar em Mundiais de livre direto

O defesa esquerdo Nuno Mendes estreou-se hoje a marcar em Mundiais de futebol, ao faturar de livre direto face ao Uzbequistão, em encontro da segunda jornada do Grupo K, em Houston.

Depois de Cristiano Ronaldo inaugurar o marcador, aos seis minutos, tornando o primeiro jogador da história da competição a marcar em seis edições, o jogador do Paris Saint-Germain ampliou a vantagem aos 17.

O jogador formado do Sporting foi o segundo bicampeão europeu de clubes a marcar por Portugal no Mundial2026, já que, na estreia, tinha sido o 'parisiense' João Neves a apontar o golo luso face à República Democrática do Congo (1-1).

Nuno Mendes, de 24 anos, só tinha marcado um golo por Portugal, na final da Liga das Nações de 2025, conquistada face à Espanha, com um triunfo nos penáltis (5-3), após 2-2 nos 120 minutos, em Munique, na Alemanha.

Em Mundiais, o líder luso, desde que faturou por nove vezes na edição de 1966, é Eusébio, mas, desde hoje, em igualdade com Cristiano Ronaldo, que também chegou aos nove.

Seguem-se Pauleta, isolado no terceiro lugar, com quatro golos, apenas mais um do que os 'magriços' José Augusto e José Torres e do que Gonçalo Ramos, hoje suplente.

O golo de Nuno Mendes foi o 64.º de Portugal em Mundiais, num jogo que Portugal lidera por 2-0 após 27 minutos.