Quinta-feira marcada por muitas nuvens e aguaceiros na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em geral fracos e o vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Oeste/Noroeste.

Está prevista uma pequena subida de temperatura nas terras altas. Os termómetros, segundo o IPMA, deverão chegar aos 25ºC de máxima, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já a mínima será de 20ºC e 19ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em geral fracos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 1 metro. Na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.