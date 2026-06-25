Pilhagens registadas em zona costeira devastada pelos tremores de terra

Pilhagens foram hoje registadas na zona costeira venezuelana de Catia La Mar, uma das mais afetadas pelos fortes sismos que atingiram a Venezuela, relataram jornalistas da agência France-Presse (AFP).

Na cidade de Catia La Mar, homens e mulheres foram vistos a sair de um supermercado parcialmente incendiado transportando sacos de alimentos, numa altura em que as equipas de emergência continuam as operações de busca e salvamento, segundo os repórteres da AFP.

A agência francesa referiu que estas pilhagens ocorreram numa das áreas mais atingidas pelos sismos, onde numerosos edifícios colapsaram ou sofreram danos graves. Na mesma zona persistem dificuldades no abastecimento de bens essenciais.

As autoridades venezuelanas não divulgaram, até ao momento, um balanço oficial destes incidentes, nem anunciaram eventuais detenções relacionadas com estes atos de pilhagem.

A Venezuela foi atingida por dois fortes sismos de magnitude 7,2 e 7,5, registados com menos de um minuto de intervalo, num fenómeno sísmico raro conhecido como "dupleto sísmico".

Os epicentros localizaram-se no norte do país, junto à costa das Caraíbas, provocando destruição em Caracas, La Guaira e em vários outros estados.

Segundo o balanço provisório das autoridades, os dois abalos causaram pelo menos 164 mortos e mais de 900 feridos, enquanto milhares de operacionais continuam a procurar sobreviventes entre os escombros.

O Governo venezuelano decretou o estado de emergência e vários países, incluindo Portugal, ofereceram equipas de resgate e ajuda humanitária.

A Venezuela acolhe uma das maiores comunidades de emigrantes portugueses e lusodescendentes no mundo.