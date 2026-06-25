Quatro Ministérios preparam envio de equipa de apoio às operações

Quatro Ministérios estão hoje a preparar o envio da equipa portuguesa de apoio às operações na Venezuela de cerca de 50 pessoas, que incluirá especialistas em resgate, elementos do INEM e da Unidade de Emergência e Socorro da GNR.

Na conferência de imprensa no final da reunião de Conselho de Ministros, o ministro da Presidência detalhou a constituição desta equipa, que tinha sido anunciada minutos antes pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, através da rede social X.

Portugal vai enviar 50 elementos da protecção civil de emergência Portugal já colocou à disposição da Venezuela, que aceitou, uma equipa de proteção civil de emergência de 50 elementos para ajudar nas operações no país após os dois sismos desta madrugada, anunciou o primeiro-ministro.

De acordo com Leitão Amaro, "o envio será o mais rápido possível".

"O Ministério dos Restos Estrangeiros, o Ministério da Administração Interna, a Defesa Nacional e a Saúde estão agora com as suas entidades reunidas para preparar a deslocação de uma equipa, exatamente a partir do aeroporto, que se estima ser cerca de 50 pessoas, muito focadas nas capacidades de apoio ao resgate, envolvendo pessoas do INEM, equipas de resgate, equipas da Unidade de Emergência e Socorro da GNR, com capacidade e experiência já em cenários semelhantes como, por exemplo, os terremotos na Turquia", disse.

António Leitão Amaro transmitiu a "profunda consternação" do Governo português pelas vítimas mortais na sequência dos dois sismos desta madrugada na Venezuela, incluindo uma já identificada de nacionalidade portuguesa, anunciada antes pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.