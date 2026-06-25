PS garante que valor da facturação de empresas tecnológicas da Madeira "é uma ficção"

O deputado Gonçalo Leite Velho (PS) classificou, esta manhã, como "uma ficção" o valor de 700 milhões de euros indicado por Miguel Albuquerque como facturação das empresas tecnológicas da Madeira.

O parlamentar assegurou que a realidade aponta para um valor a rondar os 388 milhões de euros e também a nível da empregabilidade neste sector "a Madeira compara mal" com outras regiões do país, como o Norte. Segundo Gonçalo Leite Velho, as empresas tecnológicas da Madeira têm, em média, apenas quatro trabalhadores. Por fim, questionou sobre o real investimento que o Governo Regional faz na Universidade da Madeira.

Na sequência desta intervenção, Albuquerque acusou o deputado do PS de fazer "um exercício de ficção". Garantiu que o emprego qualificado tem crescido na Madeira e disse que não se pode comparar uma realidade insular com 2,5% de população nacional com grandes zonas metropolitanas. "É incomparável", declarou. Por fim, disse que o Governo Regional investiu 21 milhões de euros na Universidade da Madeira.

Numa segunda intervenção, Gonçalo Leite Velho desmentiu Albuquerque e afirmou que o executivo regional investiu apenas 706 mil euros na Universidade da Madeira.