Responsável militar israelita diz ter recebido ordens para cessar o fogo no Líbano

Um responsável militar israelita revelou hoje que o exército recebeu ordens por parte do governo do país para cessar os confrontos com o Hezbollah no sul do Líbano, continuando, no entanto, a operar na região "de forma defensiva".

O exército "recebeu orientações atualizadas da hierarquia política para cessar o fogo", indicou este responsável, citado pela agência France-Presse (AFP), acrescentando que as tropas "não estão a realizar ataques proativos", mas operam "de forma defensiva" na faixa territorial do sul do Líbano ocupada por Israel, que designa como uma "zona de segurança".

No entanto, desde sexta-feira verificam-se intensos confrontos entre as forças israelitas e os combatentes do movimento xiita libanês e pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano, com ambos os lados a acusarem-se mutuamente de violar um novo acordo de cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos.

"Estas atividades defensivas incluem o direito de retaliar caso o Hezbollah não respeite o cessar-fogo e continue a atacar as nossas tropas ou os nossos civis", disse o responsável militar.

Acrescentou que o exército estava a operar na região de Tebnit contra uma "infraestrutura terrorista" subterrânea "que representa uma ameaça direta para os soldados e civis israelitas" e "constitui um importante bastião do Hezbollah".

Os ataques israelitas registados hoje e sexta-feira mataram cerca de uma centena de pessoas no Líbano, segundo responsáveis libaneses, enquanto o exército indicou que o Hezbollah tinha disparado durante a noite "mais de 50 foguetes" contra as forças israelitas.

O exército declarou terem morrido cinco soldados israelitas nas últimas 48 horas nos combates no sul do Líbano.