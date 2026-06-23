Secretário de Estado não se compromete com transferência de polícias madeirenses colocados no continente

Os únicos reforços de meios humanos garantidos nos próximos tempos para a PSP na Madeira são 30 agentes que recentemente terminaram o curso de formação no continente e que serão colocados até final de Julho no controlo dos estrangeiros no Aeroporto da Madeira. Foi esse o único compromisso assumido esta tarde pelo secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, à entrada para uma reunião no Comando Regional da PSP.

Quanto a outras possibilidades de reforço do efectivo, o governante deixou tudo em aberto. Por exemplo, sobre a transferência das dezenas de agentes, chefes e oficiais madeirenses que exercem funções noutras partes do país, declarou: "Eu sei que há agentes, oficiais e chefes que são oriundos da Região Autónoma da Madeira e que estão no continente, mas obviamente que a PSP vai ter que fazer a gestão do todo nacional - Continente, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores".

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Entretanto, há outro curso de formação de agentes que terminará no mês de Dezembro, com 683 formandos. Também nesta situação, Paulo Simões Ribeiro confia na distribuição que a direcção nacional fará dos novos agentes pelas várias regiões do país. "A Região Autónoma da Madeira seguramente será contemplada mas ainda é muito prematuro dizer qual o número de agentes que desse curso virão para a Madeira", referiu o secretário de Estado.

Outro assunto a ser abordado na reunião desta tarde é o das obras em infraestruturas. Paulo Simões Ribeiro falou em intervenções em pelo menos três esquadras, que se encontram em diferentes fases. A que está com o processo mais adiantado é a esquadra de Santa Cruz. O contrato interadministrativo assinado com a Câmara de Santa Cruz era de 900 mil euros e revelou-se "manifestamente diminuto". Entretanto, o Ministério da Administração Interna já fez uma nova portaria de extensão, no valor de 1,6 milhões de euros, que está neste momento no Ministério das Finanças.

A esquadra de Machico também tem obras garantidas, mas o processo administrativo "está mais atrasado". Por fim, há as obras da esquadra da Ponta do Sol. Paulo Simões Ribeiro teve oportunidade de falar hoje com o presidente da Câmara Municipal, Rui Marques, tendo revelado que "brevemente vai ter novidades" sobre este assunto.

Por fim, o secretário de Estado Adjunto da Administração Interna disse que o contrato local de segurança que a Câmara Municipal do Funchal anunciou entre os anos de 2021 e 2023, como medida para reforço do policiamento na cidade, não avançou e "não está neste momento em cima da mesa". Entretanto, o próprio Ministério da Administração Interna está a rever este tipo de contratos, pois considera que o actual modelo "é excessivamente burocrático e precisa de ser olhado de outra forma".