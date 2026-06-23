Um morto e oito feridos em Amã durante o jogo Jordânia-Argélia

Um adepto jordano morreu e oito ficaram feridos hoje no teatro romano de Amã, com capacidade para 6.000 pessoas e que concentrava mais de 15.000, a assistir ao jogo com a Argélia do Mundial de futebol.

"Nove pessoas foram transferidas para o hospital depois de terem ficado feridas num movimento de multidão em pânico, um dos quais faleceu pouco depois da sua admissão", informou um porta-voz da Direção da Segurança Pública.

A mesma fonte revelou que a vítima mortal tinha 20 anos e que os restantes feridos no incidente na praça Hashemite, integrante do complexo do teatro, tiveram lesões menores e estão em estado considerado estável.

A multidão exultou quando a Jordânia se adiantou ou marcador aos 36 minutos, por Nizar Al-Rashdan, porém tudo mudou na segunda parte, quando os africanos reagiram com tentos de Nadhir Benbouali, aos 69, e Amine Gouiri, aos 82, e venceram o encontro da segunda jornada do Grupo J do Mundial2026.

Este resultado combinado com o desaire com a Áustria, por 3-1, deixou a Jordânia sem hipóteses de avançar na competição, num grupo que conta igualmente com a campeã mundial Argentina.