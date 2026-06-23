Ponta do Pargo recebe Festa Cultural Sul-Africana

A ligação histórica entre a Madeira e a África do Sul volta a ganhar expressão no próximo dia 5 de Julho, com a realização da Festa Cultural Sul-Africana Madeira 2026, que terá lugar no Centro Cívico da Ponta do Pargo. Organizado pela Associação Sul-Africana, o evento promete transformar o extremo oeste da ilha num espaço de encontro entre culturas, onde a música, a gastronomia, as tradições e o convívio assumem o papel principal.

Com entrada gratuita, o festival foi concebido para toda a família e apresenta um programa diversificado, que combina espectáculos ao vivo, experiências gastronómicas, animação permanente e actividades culturais. O objectivo passa por celebrar o património comum construído ao longo de décadas entre a comunidade madeirense e a diáspora radicada na África do Sul, valorizando uma relação que continua a marcar muitas famílias da Região.

O cartaz reúne nomes como Ben Rodrigues, Anica Kiana, DJ Oxy, DJ Miki, Drums Djem, Jacky, Buzico, West Side, DJ RikiDeej e o Grupo Folclórico da Calheta, garantindo uma programação que percorre diferentes estilos musicais, dos ritmos africanos à música portuguesa, sem esquecer a tradição popular madeirense.

Mas a festa vai muito além da música. Ao longo de todo o dia, os visitantes poderão percorrer um mercado com produtos tradicionais sul-africanos e regionais, visitar tendas de exposição cultural, descobrir sabores típicos em mais de uma dezena de espaços de restauração e desfrutar de um ambiente pensado para todas as gerações. A zona infantil assegurará igualmente actividades dedicadas às crianças, reforçando a dimensão familiar da iniciativa.

Mais do que um espectáculo, a Festa Cultural Sul-Africana pretende afirmar-se como uma celebração da identidade, da diversidade e da convivência entre povos que partilham uma história comum. Num concelho onde a memória da emigração continua bem presente, a iniciativa constitui também uma homenagem aos milhares de madeirenses que fizeram da África do Sul a sua segunda casa e às novas gerações que mantêm vivos esses laços através da cultura, da música e das tradições.

A expectativa da organização é voltar a atrair centenas de visitantes à Ponta do Pargo, consolidando um evento que, ano após ano, se afirma como um dos mais singulares do calendário cultural da Madeira.