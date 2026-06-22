População da Madeira cresce pelo sétimo ano consecutivo e atinge máximo dos últimos 14 anos

A população residente na Madeira voltou a aumentar em 2025, alcançando os 266.130 habitantes, o valor mais elevado dos últimos 14 anos. O crescimento, que se verifica pelo sétimo ano consecutivo, foi impulsionado sobretudo pelo saldo migratório positivo, que compensou o agravamento do saldo natural negativo, segundo as Estimativas de População Residente hoje divulgadas pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

De acordo com os dados produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Região ganhou 1.430 residentes face a 2024, quando contabilizava 264.700 habitantes. O total agora registado aproxima-se do máximo observado em 2010, ano em que a população regional atingiu 267.965 pessoas.

A DREM destaca que o aumento populacional foi determinado pelo saldo migratório de +2.557 pessoas, correspondente à diferença entre entradas e saídas de residentes. Este resultado permitiu compensar o agravamento do saldo natural, que passou de -781 em 2024 para -1.127 em 2025, refletindo um número de óbitos superior ao de nascimentos.

A taxa de crescimento efectivo da população foi positiva, situando-se nos 5,4 por mil habitantes, sustentada essencialmente pela taxa de crescimento migratório de 9,6 por mil, enquanto a taxa de crescimento natural permaneceu negativa (-4,2 por mil).

Maior subida aconteceu no Porto Santo

Ao nível municipal, os maiores aumentos relativos da população verificaram-se no Porto Santo (54,5‰), Porto Moniz (34,3‰) e Machico (14,7‰). Em sentido contrário, apenas Santana (-1,7‰) e Funchal (-1,5‰) registaram taxas de crescimento efectivo negativas.

Funchal continua a liderar na densidade populacional

No final de 2025, a densidade populacional da Região era de 332,2 habitantes por quilómetro quadrado. O Funchal continuou a apresentar o valor mais elevado, com 1.488,4 habitantes por quilómetro quadrado, enquanto o Porto Moniz registou a menor densidade populacional, com 33,3 habitantes por quilómetro quadrado.

Envelhecimento populacional agrava-se

Os dados revelam igualmente o acentuar do envelhecimento demográfico. A proporção de jovens com menos de 15 anos voltou a diminuir, passando de 12,1% da população em 2024 para 11,7% em 2025. Em contrapartida, a população com 65 ou mais anos aumentou de 21,3% para 21,9%.

Como consequência, o índice de envelhecimento subiu para 186,5 idosos por cada 100 jovens, acima dos 176,4 registados no ano anterior. Os municípios do Porto Moniz (310,5) e Santana (306,2) apresentaram os índices mais elevados, enquanto Santa Cruz (126,3) e Câmara de Lobos (122,3) registaram os valores mais baixos. Ainda assim, em todos os concelhos da Região o número de idosos supera o de jovens.

A idade mediana da população residente também aumentou, passando de 46,8 anos em 2024 para 47,2 anos em 2025.

Segundo a DREM, a evolução observada ao longo da última década confirma a tendência de envelhecimento demográfico da Madeira. As pirâmides etárias mostram um estreitamento da base, associado à redução da natalidade, e um alargamento do topo, refletindo o aumento da esperança de vida e o crescimento da população idosa.