Bison Bank torna-se no primeiro prestador de serviços de criptoactivos em Portugal

O Bison Bank tornou-se no primeiro prestador de serviços de criptoativos (CASP) em Portugal, uma atividade assegurada pela fusão por incorporação da sua subsidiária Bison Digital Assets, foi anunciado.

"O Bison Bank tornou-se o primeiro banco em Portugal a operar diretamente como Prestador de Serviços de Criptoativos (CASP) ao abrigo do novo regulamento europeu MiCA (Markets in Crypto-Assets), um passo estratégico que consolida a sua posição na vanguarda da inovação financeira", anunciou hoje, em comunicado.

Esta atividade será assegurada através da fusão por incorporação da sua subsidiária Bision Digital Assets (BDA), aprovada pelo Banco de Portugal.

Com esta nova estrutura, os clientes institucionais do banco podem aceder a serviços de custódia, troca e consultoria em criptoativos.

"A licença CASP e a fusão representam a concretização da nossa visão de construir o banco do futuro: uma única entidade regulada, com robustez de um banco, mas com a agilidade e a inovação do mundo cripto", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da instituição financeira, António Henriques.

O Bison Bank é um banco português, com sede em Lisboa, que presta serviços de 'private banking', banco depositário, assessoria corporativa e de ativos digitais.