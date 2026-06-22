Projecto 'Companhia Maior' quer reforçar proximidade entre bombeiros e população

Foi apresentado esta segunda-feira, 22 de Junho, o projecto municipal, promovido pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, 'Companhia Maior', que pretende reforçar a proximidade entre os bombeiros e a população, promovendo acções de acompanhamento, prevenção, sensibilização e situações de vulnerabilidade social.

Segundo nota enviada pela autarquia de Santa Cruz, a operacionalização destes objectivos foi criada a Equipa de Apoio à Comunidade (EAC), estrutura funcional da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz vocacionada para o desenvolvimento de ações de proximidade comunitária e apoio complementar à população.

"Este projecto surge da necessidade de complementar a missão operacional tradicional dos Bombeiros Sapadores com uma vertente de proximidade humana e comunitária, particularmente junto da população mais vulnerável, isolada ou em situação de risco social", explica a autarquia, acrescentando que é inspirado em modelos de proximidade comunitária já implementados noutros corpos de bombeiros a nível nacional.

"Projecto Companhia Maior pretende afirmar-se como uma resposta integrada de prevenção, acompanhamento e apoio comunitário, desenvolvida em articulação com os serviços municipais e restantes entidades competentes", lê-se.

A Equipa de Apoio à Comunidade desenvolve a sua actividade em estreita articulação com a Divisão de Coesão Social do Município de Santa Cruz, atuando com base em listagens de situações previamente identificadas e sinalizadas pelos serviços sociais municipais.

Esta articulação permite direccionar a intervenção da equipa para casos considerados mais vulneráveis ou susceptíveis de acompanhamento de proximidade, promovendo visitas domiciliárias, avaliação de condições de segurança, sinalização de riscos e encaminhamento de situações que justifiquem acompanhamento pelos serviços competentes.

Em sum,a o objectivo passa por reforçar a rede de apoio comunitário existente, funcionando como elemento complementar de proximidade, prevenção e observação no território, contribuindo para uma resposta mais integrada e humana às necessidades da população.

"A ideia é 'Proteger pessoas. Também fora da emergência', porque a missão dos Bombeiros não se limita à resposta operacional. A prevenção, a proximidade e o acompanhamento social representam hoje uma dimensão fundamental da protecção e segurança das populações", termina a nota.