Autoridade eleitoral israelita ordena retirada de vídeo do ministro Ben-Gvir

O Comité Central Eleitoral de Israel ordenou hoje ao ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que remova das redes sociais o polémico vídeo em que é visto a humilhar ativistas da flotilha Global Sumud.

A decisão responde a uma infração eleitoral, tendo sido considerado que o ministro de extrema-direita estaria a fazer propaganda eleitoral usando bens públicos, uma vez que as imagens foram gravadas em instalações estatais e surgem agentes dos serviços de segurança.

Ben-Gvir, um dos membros mais de extrema-direita de um governo já extremamente conservador, também foi multado em 23.000 shekels (cerca de 6.700 euros), segundo o jornal The Times of Israel.

Esse vídeo, divulgado em maio, causou grande controvérsia e repulsa por parte de líderes de todo o mundo, bem como rejeição até mesmo dentro do Governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, repreendeu o seu colega de executivo por "causar conscientemente danos ao Estado com esta vergonhosa exibição".