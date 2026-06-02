Ministros da Saúde da UE em reunião extraordinária na sexta-feira para debater Ébola

Os ministros da Saúde da União Europeia (UE) vão reunir-se na sexta-feira por videoconferência para debater medidas adicionais de preparação e coordenação relativas ao vírus ébola.

A reunião extraordinária foi convocada pela presidência rotativa do Conselho da UE, atualmente ocupada por Chipre, com fonte oficial a dar conta que a reunião visa "abordar o recente surto de Ébola na África Central e discutir medidas adicionais de preparação e coordenação entre os Estados-membros".

O encontro acontece pelas 14:00 de Lisboa, estando ainda prevista uma troca adicional de pontos de vista na próxima reunião regular dos ministros de Saúde da UE, marcada para 16 de junho, na qual será decidida uma ação coordenada.

Na semana passada, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças reforçou o apoio na República Democrática do Congo (RDcongo) e no Uganda devido ao agravamento do surto de Ébola, mas disse considerar muito baixo o risco para a população europeia.

Fonte oficial da presidência cipriota indicou que Chipre tem "acompanhado de perto a situação do Ébola desde o início e tem vindo a planear as suas ações em conformidade".

Nicósia decidiu ainda ativar o Dispositivo Integrado de Resposta a Crises Políticas, em modo de monitorização, "para apoiar a troca de informações sobre o surto de ébola, como medida de precaução", segundo a informação divulgada em Bruxelas.

Esta decisão não constitui uma ativação formal do mecanismo, mas sim um meio de facilitar a partilha de informações.

O Dispositivo Integrado de Resposta a Crises Políticas é um mecanismo da UE que facilita a coordenação política entre os Estados-membros em situações de crise, como surtos de doenças, ataques ou outras emergências graves.

Funciona como uma plataforma de partilha rápida de informação, avaliação conjunta da situação e apoio à tomada de decisões coordenadas ao nível europeu e pode ser ativado em diferentes níveis -- como agora o de monitorização --, consoante a gravidade da crise, permitindo uma resposta mais consistente e eficiente entre os países da UE.

O ébola é uma doença viral grave e frequentemente fatal que afeta humanos e alguns animais, sendo transmitida principalmente através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas infetadas ou com materiais contaminados.

Os surtos têm ocorrido sobretudo em países da África Central e Ocidental, onde os sistemas de saúde podem ser mais frágeis, dificultando o controlo rápido da propagação.

A agência de saúde pública da União Africana divulgou na quinta-feira 246 mortes suspeitas e 1.077 casos suspeitos registados na RDCongo devido à 17.ª epidemia de Ébola que o país enfrenta desde que o vírus foi detetado pela primeira vez em 1976.

Na mesma ocasião, a União Africana assegurou que terá uma vacina contra estirpe Bundibugyo disponível este ano.

O vírus também se espalhou para a vizinha Uganda, onde foram detetados nove contágios confirmados, incluindo uma morte por um caso importado de um congolês.

A RDCongo, nação vizinha de Angola, é regularmente afetada por surtos e epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

O Ébola, que causou mais de 15 mil mortes em África nos últimos 50 anos, é menos contagioso do que a covid-19 ou o sarampo.