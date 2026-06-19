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Quatro pessoas presas em elevador na Avenida Arriaga mobilizam bombeiros

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Quatro pessoas ficaram presas, esta tarde, num elevador da Clínica Avenida Arriaga, no Funchal, numa ocorrência que motivou a intervenção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O alerta foi dado depois de os ocupantes permanecerem retidos no interior do equipamento durante mais de 30 minutos, situação que obrigou à mobilização de meios de socorro e de técnicos especializados na manutenção deste tipo de aparelhos.

Para o local foram enviados oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que actuaram em articulação com os técnicos chamados para apoiar a operação de abertura e garantir a retirada das pessoas em segurança.

A ocorrência gerou alguma preocupação, sobretudo pelo tempo em que os ocupantes permaneceram dentro do elevador e por se tratar de uma unidade clínica, onde a circulação de utentes e profissionais é constante.

Até ao momento, não há indicação de feridos, sendo a intervenção centrada na libertação dos ocupantes e na avaliação das condições de segurança do equipamento.

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