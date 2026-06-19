REAGIR alerta para riscos do novo pacote laboral e defende protecção dos trabalhadores

O partido REAGIR acompanha com atenção a discussão do novo pacote laboral actualmente em apreciação na Assembleia da República.

"Os trabalhadores portugueses enfrentam diariamente salários insuficientes, dificuldades no acesso à habitação, aumento do custo de vida e crescentes desafios na conciliação entre a vida profissional e familiar. É por isso fundamental que qualquer alteração à legislação laboral tenha como prioridade a protecção e valorização de quem trabalha", começa por referir em nota à imprensa.

O REAGIR manifesta preocupação perante medidas que "possam contribuir para o aumento da precariedade, fragilizar direitos parentais, facilitar despedimentos ou reforçar excessivamente o poder das entidades empregadoras na gestão dos horários de trabalho".

Na sua óptica, "uma economia forte precisa de empresas competitivas, mas também de trabalhadores respeitados, motivados e protegidos". E prossegue: "O desenvolvimento do país não pode ser construído à custa da insegurança laboral nem da perda de direitos".

Defendemos emprego estável, salários dignos, horários justos, respeito pela vida familiar e condições de trabalho que garantam qualidade de vida e perspetivas de futuro". REAGIR

O partido garante que "continuará a acompanhar este processo legislativo e a defender soluções equilibradas que coloquem as pessoas, as famílias e os trabalhadores no centro das decisões políticas".