USAM manifesta apoio à concentração da CGTP-IN contra o 'Pacote Laboral'

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) declarou o seu total apoio e solidariedade à concentração 'Contra o Pacote Laboral', promovida pela CGTP-IN, que terá lugar no dia 18 de Junho, junto à Assembleia da República.

Em comunicado, a USAM considera que o chamado Pacote Laboral representa “um dos mais graves ataques e retrocessos sociais das últimas décadas”, alertando para um conjunto de propostas que, segundo a estrutura sindical, poderão agravar a precariedade laboral, facilitar despedimentos, desregular horários de trabalho e fragilizar a contratação colectiva.

A organização sindical aponta ainda preocupações com o alegado impacto das medidas nos direitos relacionados com a maternidade, paternidade e liberdade sindical, defendendo que o pacote “ataca direitos fundamentais dos trabalhadores”.

Num contexto marcado por salários baixos, aumento do custo de vida e pressão sobre os serviços públicos, a USAM considera “inaceitável” a aprovação de medidas que, em seu entender, retiram direitos em vez de os reforçar. A estrutura sindical defende que não existe desenvolvimento económico sustentável sem valorização do trabalho, salários dignos e serviços públicos de qualidade.

A mobilização convocada pela CGTP-IN é classificada pela USAM como “necessária, legítima e urgente”, sublinhando a importância de garantir que a voz dos trabalhadores seja ouvida no processo político.

A USAM apela ainda à participação ativa dos trabalhadores e trabalhadoras, reforçando a ideia de que os direitos laborais resultam de lutas coletivas e que apenas com unidade será possível travar o que considera ser um retrocesso social.

Sob o lema 'Juntos seremos mais fortes – todos contra o Pacote Laboral', a organização apela à mobilização nacional em defesa dos direitos laborais e sociais.