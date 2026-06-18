Euro volta a cair para nível de 1,14 dólares após decisão da Fed de manter juros

O euro voltou ontem a cair, para o patamar dos 1,14 dólares, após o anúncio da Reserva Federal americana (Fed) de que iria manter as taxas de juro, mas com vários membros da instituição a sinalizar um possível aumento até ao final do ano.

Pelas 18:12 (hora de Lisboa) o euro seguia a negociar a 1,1471 dólares, face aos 1,1591 dólares de quarta-feira.

A moeda única subiu em relação à libra e desceu face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1461 dólares.

A Fed decidiu manter as taxas de juro no intervalo entre 3,50% e 3,75%, após uma reunião de dois dias que marcou a estreia de Kevin Warsh à frente da instituição, anunciou, num comunicado, na quarta-feira.

Segundo a nota, o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), "decidiu manter o intervalo-alvo para a taxa de fundos federais" entre 3,50% e 3,75%, em "apoio ao duplo mandato da Reserva Federal".

"O Comité reafirmou a sua política de manter reservas abundantes no sistema bancário", destacou ainda.

Ainda assim, num documento de projeções trimestrais, citado pela AP, nove responsáveis da Reserva Federal afirmaram que esperavam pelo menos um aumento das taxas de juro este ano, tendo seis deles defendido dois ou mais aumentos.

Trata-se de uma mudança acentuada em relação a março, altura em que nenhum decisor político previa um aumento das taxas e o comité, no seu conjunto, previa um corte em 2026.

Divisas.....................quinta-feira....................quarta-feira

Euro/dólar.................1,1471.........................1,1591

Euro/libra..................0,86724.......................0,86527

Euro/iene....................185,16.........................185,69

Dólar/iene....................161,42........................160,20