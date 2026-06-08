Evite cair em burlas e esquemas fraudulentos

As burlas digitais estão cada vez mais sofisticadas e podem enganar qualquer pessoa. Mensagens que parecem vir de bancos, empresas de serviços, transportadoras ou até instituições públicas fazem parte do quotidiano de muitos portugueses.

Segundo informações divulgadas pelo Doutor Finanças, existem alguns cuidados simples que podem ajudar a identificar tentativas de fraude e evitar prejuízos financeiros ou o roubo de dados pessoais.

Confirmar a origem dos contactos

Sempre que receber um email, SMS ou chamada de uma entidade com a qual não costuma contactar, confirme a autenticidade do remetente. Verifique se o número de telefone, endereço de email ou domínio utilizado corresponde aos canais oficiais da organização em causa. Em caso de dúvida, contacte directamente a entidade.

Estar atento a erros nas mensagens

Muitas tentativas de fraude apresentam erros ortográficos, gramaticais ou expressões pouco habituais. Embora alguns esquemas sejam cada vez mais credíveis, estes detalhes continuam a ser um dos principais sinais de alerta.

Não efectuar pagamentos sem confirmar a informação

Uma das burlas mais comuns envolve pedidos urgentes de pagamento de alegadas dívidas ou serviços em atraso. Antes de efectuar qualquer transferência ou pagamento por referência multibanco, confirme os dados na factura original ou junto da entidade que supostamente está a fazer a cobrança.

Evitar clicar em links suspeitos

Mensagens relacionadas com encomendas inexistentes, prémios inesperados ou problemas em contas bancárias devem ser vistas e revistas com cautela. Os links podem direccionar para páginas falsas destinadas a recolher dados pessoais ou bancários.

Fazer donativos apenas através dos canais oficiais

Sempre que pretender contribuir para uma causa solidária, procure informação directamente nos canais oficiais da instituição. A forma mais segura é consultar o site da organização ou contactar os seus serviços para confirmar os métodos de donativo disponíveis.

Desconfiar de promessas financeiras demasiado fáceis

Propostas de crédito imediato, financiamentos sem avaliação ou ofertas financeiras demasiado vantajosas devem ser analisadas com prudência. Antes de fornecer qualquer informação, confirme se a entidade está devidamente autorizada pelas autoridades competentes.

Conhecer bem as aplicações de pagamento

Ferramentas como MB WAY, homebanking e outras aplicações digitais são seguras quando utilizadas correctamente. Muitas burlas acontecem porque os utilizadores desconhecem algumas funcionalidades ou procedimentos de segurança. Antes de utilizar estas plataformas, informe-se sobre o seu funcionamento.

Nunca fornecer dados pessoais ou bancários em caso de dúvida

Perante qualquer contacto suspeito, a regra é simples. Não partilhe informações pessoais, códigos de acesso, palavras-passe ou dados bancários. Se suspeitar de uma tentativa de fraude, interrompa a comunicação e reporte a situação às autoridades competentes.

A informação continua a ser a melhor defesa

Os esquemas fraudulentos evoluem constantemente, mas a prevenção continua a ser uma das formas mais eficazes de protecção. Confirmar informações, desconfiar de pedidos urgentes e recorrer sempre aos canais oficiais pode fazer a diferença entre evitar ou cair numa burla.