Ronaldo ultrapassa Pepe como o mais velho e chega à sexta presença

Cristiano Ronaldo tornou-se hoje no jogador mais velho a representar a seleção portuguesa de futebol, superando o antigo defesa Pepe, e igualou o argentino Lionel Messi como recordista de presenças a competir em Campeonatos do Mundo, com seis.

Em Houston, quando o árbitro catari Abdulrahman Al Jassim apitou para o inicio do Portugal-República Democrática do Congo, da primeira jornada do Grupo K do Mundial2026, Ronaldo ultrapassou automaticamente Pepe e, com 41 anos e 132 dias, passou a ser o mais velho de sempre da equipa das 'quinas'.

Pepe detinha esse recorde desde o Euro2024, quando Portugal foi eliminado pela França nos quartos de final da prova, despedindo-se da seleção nacional com 41 anos e 130 dias.

O capitão de Portugal reforçou também a sua presença no livros da histórias do Mundiais, passando a ser o segundo jogador de campo mais velho de sempre a competir na prova, só atrás dos 42 anos e 39 dias do camaronês e lendário Roger Milla, alcançado em 1994, precisamente nos Estados Unidos.

Ronaldo junta-se também a Messi como únicos jogadores da história do futebol a competirem em seis Campeonatos do Mundo. O argentino estreou-se na terça-feira com um 'hat-trick' na vitória dos atuais campeões sobre a Argélia (3-0).

Com esse três golos, Messi, com 38 anos e 357 dias, passou a ser o jogador mais velho a marcar três golos num só jogo de um Campeonato do Mundo, destronando precisamente Ronaldo, que era detentor desse recorde com 33 anos e 130 dias, desde 2018, quando fez um 'hat-trick' frente à Espanha.

No Estádio NRG, Ronaldo pode alcançar mais dois registos, mas para isso tem de marcar pelo menos um golo. Se tal acontecer, também ultrapassa Pepe como o jogador mais velho a 'faturar' em Mundiais pela seleção portuguesa e iguala Eusébio como o melhor marcador de sempre luso na história da competição.

Com 39 anos e 283 dias, Pepe marcou na goleada de Portugal sobre a Suíça (6-1), nos oitavos de final do Mundial2022, no Qatar.

Já o 'rei' Eusébio continua até hoje como o melhor marcador de sempre de Portugal em Mundiais, com os nove golos, todos alcançados em 1966, em Inglaterra, no que é até hoje a melhor campanha lusa de sempre, com o terceiro lugar.