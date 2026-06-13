Pepa é o novo treinador do Estrela da Amadora para as próximas duas épocas

O treinador Pepa vai regressar ao futebol português para assumir o comando técnico do Estrela da Amadora nas próximas duas épocas, anunciou hoje o clube amadorense, que assegurou a permanência da I Liga de 2025/26 na última jornada.

"Esta escolha representa uma aposta firme da administração num treinador de projeto, com uma identidade bem definida, vasta experiência ao mais alto nível e um percurso marcado pela valorização de jogadores, pela ambição competitiva e pela construção de equipas sólidas e competitivas", informou o Estrela da Amadora, no sítio oficial na Internet.

Pepa, de 45 anos, treinou o Sport Recife em 2024 e 2025, tendo sido o responsável pela promoção à primeira divisão brasileira na temporada de estreia, mas são resistiu a sete jornadas sem vencer no Brasileirão do ano passado e foi substituído pelo compatriota António Oliveira.

"O técnico português regressa agora ao futebol nacional com a missão de liderar uma nova etapa da história tricolor. Num momento importante da afirmação do Estrela da Amadora na I Liga, esta contratação traduz a ambição de continuar a crescer, a evoluir e a cimentar a posição do clube no principal escalão do futebol nacional", indicam os 'tricolores'.

Pepa trabalhou pela última vez em Portugal em 2021/22, no Vitória de Guimarães, antes de rumar na época seguinte ao Al Tai, da Arábia Saudita, passando depois, sucessivamente, pelos brasileiros do Cruzeiro, e o Al Ahli, do Qatar, até aceitar o desafio do Sport Recife, que na altura disputava a segunda divisão do Brasil.

"Com uma visão moderna do jogo, uma forte capacidade de liderança e provas dadas ao longo dos últimos anos, Pepa chega à Amadora determinado a elevar os níveis de competitividade da equipa e a ajudar o clube a atingir os seus objetivos", sustentou o Estrela da Amadora.

O técnico iniciou a carreira em 2013/14, na Sanjoanense, tendo orientado posteriormente o Feirense, Moreirense, Tondela -- o clube onde permaneceu durante mais tempo, por três épocas --, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, que marcou a despedida do futebol nacional.

Substitui no cargo o italiano Cristiano Bacci, cuja saída foi oficializada hoje, após ter orientado a equipa nas três últimas jornadas da I Liga.