Francisco Gomes alerta para risco de especulação imobiliária devido aos campos de golfe

Francisco Gomes alertou, hoje, através de comunicado, para o risco de especulação imobiliária e de alegadas "negociatas" associadas aos projectos de campos de golfe anunciados pelo Governo Regional. O deputado eleito pelo Chega-Madeira à Assembleia da República defende que os madeirenses têm o direito de saber quem beneficia verdadeiramente destes investimentos e que interesses económicos estão envolvidos.

Segundo o parlamentar, existe uma preocupação crescente relativamente à valorização de terrenos, operações imobiliárias e potenciais conflitos de interesses envolvendo pessoas próximas do poder político regional. "Os esquemas, o compadrio, o amiguismo e as redes de interesse tornaram-se a imagem de marca deste governo. Os madeirenses já perceberam que demasiadas decisões são tomadas para favorecer interesses privados e não o interesse público", atira Francisco Gomes.

O deputado tece ainda acusações a Miguel Albuquerque, por "continuar a privilegiar projectos destinados a beneficiar determinados grupos económicos, enquanto persistem problemas graves na habitação, no custo de vida e no apoio às famílias". "Enquanto milhares de madeirenses têm dificuldade em comprar casa, pagar contas ou construir uma vida digna, o governo continua obcecado com projetos que parecem servir sempre os mesmos interesses. Já nem se importam em esconder a ganância", diz.

Francisco Gomes afirma que a Madeira não pode continuar a ser associada a suspeitas, favorecimentos e ligações entre poder político e interesses económicos. O deputado conclui afirmando que a Região precisa de uma liderança focada no serviço público e não na preservação de interesses instalados.