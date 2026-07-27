JSD São Pedro realça papel do IVBAM na defesa da identidade madeirense

O núcleo de freguesia de São Pedro da JSD Funchal, visitou, este sábado, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). Recebidos pela vogal do conselho directivo desta instituição, Marisa Santos, os jovens social-democratas tiveram oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Instituto, que consideram ser "uma entidade fundamental na preservação, certificação, valorização e promoção dos produtos regionais".

Durante a visita, Marisa Santos destacou o trabalho desenvolvido pelo IVBAM junto dos artesãos, produtores locais e empresas ligadas às manufaturas tradicionais, bem como o papel da instituição na promoção do Vinho Madeira, do Bordado Madeira e da obra em madeira embutida. Foram igualmente apresentadas as diversas iniciativas promovidas ao longo do ano, com especial destaque para a Semana do Bordado Madeira, que tem início hoje, e para as ações de valorização das bordadeiras, “uma profissão com um enquadramento jurídico muito próprio, precisamente devido às especificidades do trabalho ao domicílio e à importância económica deste sector na Madeira”.

Nesse âmbito, a JSD enalteceu o investimento contínuo na valorização das artes e dos ofícios tradicionais, considerando que o IVBAM tem sabido aliar a inovação à tradição, preservando e transmitindo estes saberes às gerações e adaptando-os às exigências dos tempos actuais. "Modernizar não significa descaraterizar. Significa criar novas oportunidades para que os nossos produtos e tradições continuem vivos, competitivos e reconhecidos dentro e fora da Região", sublinham os sociais-democratas.

“A Autonomia permitiu defender aquilo que nos torna únicos", sublinha a JSD, recordando que o facto da Madeira ser um território insular contribuiu para a preservação de uma cultura profundamente enraizada e de um património material e imaterial de enorme riqueza. "Foi através das instituições autonómicas que se tornou possível proteger, promover e projectar este legado, reforçando o sentimento de pertença dos madeirenses e afirmando a nossa identidade."

Os jovens laranjas fizeram ainda questão de recordar a ligação histórica da freguesia de São Pedro à arte da madeira embutida, destacando que esta foi, durante muitos anos, residência de diversos artesãos e de empresas ligadas ao sector. "São Pedro faz parte da história desta arte na Madeira, pelo que valorizar instituições como o IVBAM é também reconhecer o contributo daqueles que, ao longo de gerações, fizeram desta atividade uma referência da nossa freguesia e da nossa Região."

Segundo nota à imprensa, a JSD considera, por isso, que o trabalho desenvolvido pelo IVBAM constitui um exemplo de preservação da identidade madeirense, promovendo simultaneamente a inovação, a competitividade e a valorização económica dos produtos regionais, garantindo que este património continua a ser transmitido às gerações futuras.