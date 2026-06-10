EUA apreendem 13 domínios suspeitos de estarem ligados a espionagem chinesa

O Departamento de Justiça norte-americano anunciou hoje a apreensão de 13 domínios na Internet suspeitos de serem utilizados por alegados agentes chineses para obter informações confidenciais de responsáveis norte-americanos com credenciais de segurança.

Num comunicado, o departamento norte-americano comunicou a apreensão de 13 'sites' utilizados por empresas de consultoria fictícias que visavam, nomeadamente, "titulares atuais ou antigos de credenciais de segurança com acesso a informações governamentais americanas classificadas e sensíveis".

"Estas apreensões de domínios dão uma ideia de como agentes estrangeiros podem usar promessas de dinheiro fácil para levar os americanos a revelar informações sensíveis ou confidenciais que têm o dever de proteger", sublinhou John Eisenberg, da divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, citado no texto, apelando à vigilância face a tais propostas.

Segundo a justiça norte-americana, os suspeitos, que não foram identificados, negaram sempre aos seus alvos qualquer ligação a um governo estrangeiro, incitando-os a entregar-lhes "informações confidenciais e sensíveis, em violação do seu dever oficial e que apresentam um interesse particular para a República Popular da China".

A aliança dos serviços de inteligência dos "Five Eyes", que reúne os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, alertou na semana passada para uma campanha levada a cabo por agentes dos serviços secretos chineses que se fazem passar por recrutadores de empresas de consultoria ou de grupos de reflexão.

Segundo os "Five Eyes", estes agentes propõem aos seus alvos, incluindo funcionários de governos ocidentais detentores de credenciais de segurança, empregos lucrativos como analistas ou consultores, em 'sites' como o LinkedIn.