Homem com comportamentos agressivos na 'Fernão de Ornelas'
Um homem de 54 anos protagonizou, ao final da tarde de terça-feira, momentos de tensão na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, ao apresentar comportamentos agressivos na via pública.
O alerta foi dado por volta das 17h30, tendo motivado a intervenção da Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local para controlar a situação.
Após a intervenção policial, os Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam ao transporte do homem para o hospital, onde ficou sob observação.
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