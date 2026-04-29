Homem com comportamentos agressivos na 'Fernão de Ornelas'

Um homem de 54 anos protagonizou, ao final da tarde de terça-feira, momentos de tensão na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, ao apresentar comportamentos agressivos na via pública.

O alerta foi dado por volta das 17h30, tendo motivado a intervenção da Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local para controlar a situação.

Após a intervenção policial, os Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam ao transporte do homem para o hospital, onde ficou sob observação.