Saldo da Balança Comercial com o estrangeiro foi positivo em 30,2 milhões de euros

Os dados, ainda preliminares, do saldo da balança comercial da Região Autónoma da Madeira no 1.º trimestre de 2026 com o estrangeiro registou mais um superavit de 30,2 milhões de euros, ainda que "inferior ao do período homólogo (52,3 milhões de euros)", informa hoje a DREM.

De acordo com a Direção Regional de Estatística da Madeira, "isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 139,7%, mais baixa do que a registada nos primeiros três meses de 2025, que se fixou em 189,7%".

Foto DREM

A redução deveu-se sobretudo à ligeira quebra nas exportações, mas a um aumento significativo das importações. "No período em referência, o total de exportações de empresas com sede na RAM atingiu os 106,3 milhões de euros, tendo diminuído 3,9% face ao 1.º trimestre de 2025, enquanto as importações rondaram os 76,1 milhões de euros, valor superior em 30,5% comparativamente ao mesmo período do ano precedente", especifica.

Ainda no 1.º trimestre de 2026, "pouco mais de dois terços da saída de bens destinou-se a países terceiros (69,5% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (69,4%)", calcula.

Uma nota final da DREM, mas apenas para dar conta que "os dados de 2025 relativos ao Comércio Internacional da RAM foram alvo de revisão, mantendo, contudo, o estado de dados provisórios. Os dados definitivos deverão ser publicados em Agosto próximo", informa.