PS destaca legado de Abril e apela a acção contínua em Machico

Paula Spínola, do PS, deixou esta esta sexta-feira um apelo à acção política contínua e à construção do futuro de Machico “com o espírito do 25 de Abril”, na sessão solene do Dia do Concelho.

A deputada municipal começou por felicitar os machiquenses, “de nascença e de coração”, sublinhando a história do concelho como “terra primeira dos Descobrimentos e sempre primeira nos corações”. Defendeu que a celebração deve ser também um momento de reflexão sobre a resiliência da população e sobre os desafios da democracia.

Assinalando os 50 anos do poder local democrático e das autonomias regionais, alertou para “desequilíbrios regionais significativos” que ainda persistem no país, considerando que a sua superação exige continuidade e compromisso político.

Dirigindo-se ao novo executivo camarário, manifestou confiança no trabalho da equipa, defendendo uma governação assente na proximidade, na sustentabilidade e na coesão entre todas as freguesias do concelho. “O futuro constrói-se com trabalho, visão e vontade de fazer sempre melhor”, afirmou.

O PS assumiu uma postura de “colaboração construtiva, mas também de exigência”, sublinhando a importância de políticas que não deixem ninguém para trás e que valorizem os territórios e as comunidades locais.

Paula Spínola evocou ainda a memória de José Martins Júnior, antigo presidente da Câmara de Machico, destacando o seu legado democrático e o reconhecimento nacional pelo seu contributo para a vida pública.

A intervenção terminou com uma mensagem de inspiração no 25 de Abril e no poema de Martins Júnior, defendendo que “Machico não é só para celebrar, é sobretudo para agir e fazer em todas as gerações”, concluindo com um apelo à continuidade da construção colectiva do concelho.