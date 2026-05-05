Capitania actualiza aviso de má visibilidade

A Capitania do Porto do Funchal actualizou a situação geral do estado do tempo para a orla marítima até às 18 horas desta quarta-feira, 6 de Maio,

Segundo informações recebidas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar inicialmente do quadrante leste, com intensidade entre fresco e muito fresco (31 a 50 km/h), diminuindo gradualmente ao longo da noite para valores entre moderado e fresco (20 a 39 km/h). No final do período, são esperadas condições mais estáveis, com vento bonançoso a moderado.

A visibilidade será, numa fase inicial, moderada, podendo tornar-se temporariamente fraca a má, mas deverá melhorar gradualmente a partir da manhã.

Quanto à agitação marítima, na costa norte estão previstas ondas de nordeste entre 1 e 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros. Já na costa sul, a ondulação deverá rondar 1 metro, baixando para valores inferiores ao longo do período.

Face a estas condições, as autoridades recomendam especial atenção à comunidade marítima e à população em geral. Entre as medidas aconselhadas estão o reforço da amarração das embarcações e vigilância apertada das que se encontram atracadas ou fundeadas.

É ainda desaconselhada a permanência em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, devido ao risco de ondas inesperadas. A prática de pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e áreas frequentemente atingidas pela rebentação, também deve ser evitada, uma vez que o mar pode alcançar zonas aparentemente seguras.