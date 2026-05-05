Israel reivindica morte de líder da força de elite do Hamas

O Exército israelita reivindicou hoje a morte de um comandante de alta patente das forças de elite do Hamas que participou no ataque ao Festival Nova, em 07 de outubro de 2023, em Israel

"As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) eliminaram um comandante do Hamas que invadiu o Festival Nova a 07 de outubro e representava uma ameaça imediata para as nossas forças", divulgou a força militar em comunicado.

O Exército israelita confirmou que Anas Mohamed Ibrahim Hamed foi morto hoje após um ataque israelita no centro do enclave palestiniano.

"O terrorista representava uma ameaça imediata para as forças das IDFI que operam na Faixa de Gaza e foi eliminado num ataque aéreo preciso", pode ler-se na nota.

As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, elevaram hoje o número de mortos pelos ataques israelitas ao enclave para quase 835, apesar do acordo de cessar-fogo assinado em outubro de 2025.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que, desde o início da ofensiva israelita após os ataques de 07 de outubro de 2023, que fizeram em Israel aproximadamente 1.200 mortos e quase 250 sequestrados, segundo dados oficiais, foram registadas 72.615 mortes e 172.468 feridos.

A mesma fonte do enclave palestiniano refere também que ainda há corpos debaixo dos escombros e nas ruas.