Organização garante rali Dakar na Arábia Saudita em 2027 apesar de conflito

O rali Dakar de todo-o-terreno será disputado na Arábia Saudita pela oitava edição consecutiva, apesar do conflito no Médio Oriente, assegurou hoje a organização da prova, na apresentação da 49.ª edição do evento, em Paris.

A próxima edição realiza-se entre 01 e 15 de janeiro de 2027 e será aquela com maior número de quilómetros cronometrados desde que a prova chegou àquele país do Médio Oriente, em 2020.

Ao todo, serão 13 etapas mais um prólogo, com 5.320 quilómetros cronometrados, de um total de 8.390.

A prova terá início em King Abdullah Economic City e o percurso disputa-se em direção ao Mar Vermelho.

"O Dakar 2027 apresenta, sensivelmente, a maior quilometragem de especiais da era saudita", informou a organização, na sua página na internet.

A edição de 2027 do rali Dakar de todo-o-terreno foi apresentado pelo diretor da prova, David Castera, no Instituto do Mundo Árabe, em Paris.

A especial mais longa será a 10.ª, com 515 quilómetros ao cronómetro, enquanto que a etapa mais longa será a 12.ª, com 905 quilómetros.

De acordo com David Castera, "a quantidade de areia será maior do que a da edição deste ano".