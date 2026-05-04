Albuquerque promete duplicar valor para o ‘Ingressa’ em 2027

Depois de este ano o envelope financeiro associado ao programa ‘Ingressa’ ter passado dos 400 mil euros para os 520 mil euros, o presidente do Governo Regional prometeu, esta segunda-feira, a duplicação da verba a associar em 2027, passando para um milhão de euros.

Miguel Albuquerque apontou, no final da manhã de hoje, na cerimónia de apresentação do ‘Ingressa’ deste ano, que outra prioridade para o próximo ano será a majoração da bolsa a atribuir aos jovens que ingressem em empresas tecnológicas.

Esse aumento do valor pago mensalmente, entende o líder do Executivo regional, será uma forma de cativar e fixar mais jovens dessas áreas, onde a Madeira tem vindo apostar, como forma de diversificação da sua economia.

Nós temos uma economia que assenta numa indústria fundamental que é o Turismo, mas nós estamos a fazer uma aposta na diversificação da nova economia desmaterializada que é a economia e a dinâmica tecnológica porque é a oportunidade de a Madeira poder competir nos mercados internacionais sem o ônus ou sem o encargo da distância física e geográfica e o custo de transporte de pessoas e bens. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

No fecho de 2025, as empresas tecnológicas sedeadas na Região renderam 700 milhões de euros, em parte fruto da transformação do tecido empresarial madeirense, que tem, no dizer de Albuquerque, chegado a todos os sectores.

Por arrasto, o Produto Interno Bruto (PIB) da Madeira quase duplicou, passando dos pouco mais de 4.100 milhões de euros para os 8.020 milhões de euros.

E nem mesmo o facto de muitos jovens madeirenses procurarem oportunidade de trabalho fora da Região, não é encarado como um problema pelo presidente do Governo Regional. “Esse não é um problema que seja grave”, defende, perante uma sala cheia de jovens recém-formados à procura de um emprego, garantindo que “a maioria dos jovens depois volta”.

O foco, diz Miguel Albuquerque, passa por captar para a Região um conjunto de empresas “que seja compatível” com a experiência e as competências formativas dos mais novos, sobretudo empresas de ponta.

É nesse âmbito que entra em jogo a “diplomacia económica”, para a qual contribuem a baixa de impostos, a qualidade de vida, a segurança e o “sistema de saúde do primeiro mundo” que a Madeira consegue oferecer, colocando-a como um hub entre a Europa e a América do Norte e do Sul, mas também África. Aspectos que podem melhorar a atractividade da Madeira no contexto internacional.

Mas a “mudança de paradigma”, para uma “economia moderna”, implica a acção do Governo Regional, nomeadamente através do programa ‘Ingressa’, argumento que justifica o aumento da sua dotação orçamental.

“Para enfrentar esta nova economia nós temos de ter uma geração muito bem preparada para o fazer”, notou Albuquerque, perante dezenas de jovens que se preparam para uma experiência em contexto de trabalho entre Maio e Julho, naquela que é a primeira fase da edição deste ano do ‘Ingressa’.

Conforme deu conta André Alves, para já são 108 os jovens abrangidos, maioritariamente com formação superior (75), colocados em empresas ou instituições públicas dos vários concelhos da Região. Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos surgem no topo da procura.

Ao todo, referiu o director regional de Juventude, são 64 as entidades, entre o sector público e o privado, que vão acolher esta centena de jovens até aos 35 anos, que vão realizar estágios de três meses, com vista ao reforço de competências técnicas e transversais em diferentes áreas.

A bolsa a atribuir passou dos 800 para 900 euros mensais, podendo a frequência do ‘Ingressa’ ser repetida.