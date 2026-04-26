Papa apela para responsabilidade com energia nuclear nos 40 anos de Chernobyl

O Papa Leão XIV recordou hoje o "trágico incidente" de Chernobyl, do qual se cumprem 40 anos, e disse que continua a ser um "aviso" para a humanidade, apelando para a "responsabilidade" no uso da energia atómica.

"Desejo que, em todos os níveis de decisão, prevaleçam sempre o discernimento e a responsabilidade, para que cada utilização da energia atómica esteja ao serviço da vida e da paz", afirmou o pontífice após a recitação do Regina Coeli, a oração que substitui o Angelus durante o tempo pascal.

O dia de hoje é marcado pelo 40.º aniversário do acidente no reator número 4 da central nuclear de Chernobyl, na então União Soviética (atual Ucrânia), que explodiu durante um teste de segurança.

Leão XIV afirmou, da janela do Palácio Apostólico, citado pela agência EFE, que o incidente "marcou a consciência da humanidade" e que permanece como "um aviso sobre os riscos inerentes ao uso de tecnologias cada vez mais potentes".

Além disso, confiou à misericórdia de Deus as vítimas do acidente e "todos aqueles que ainda sofrem as suas consequências".

Durante a oração do Regina Coeli, o Papa também se referiu à guerra e aos "ladrões" que, ao saquearem os recursos da terra, "travarem guerras sangrentas" ou alimentarem o mal sob qualquer forma, "não fazem mais do que privar-nos a todos da possibilidade de um futuro de paz e serenidade".