Tensão global, pressão interna e desafios sociais marcam a actualidade

Diário de Notícias:

- "Pequim ameaça retaliar se Bruxelas aprovar leis que bloqueiam empresas chinesas"

- "Prisão de Lisboa. Reclusos contestam condições: 'Se nada mudar, há greve de fome'"

- "Guerra. Irão responde ao 'Projeto Liberdade' dos EUA com ataques a navios e aos Emirados"

- "Colóquio. Governo quer rever combate ao crime em Lisboa, Porto e Algarve"

- "Portugal. Mil pessoas morrem por ano devido a bactérias resistentes. DGS diz que 'lavar as mãos salva vidas'"

- "Entrevista Nuno Correia da Silva: 'Candidato-me a presidente do CDS. Não me candidato a ministro'"

- "Religião. Jesús Colina. 'Com esta viagem, o papa mostrou que futuro da igreja reside em África'"

Correio da Manhã:

- "Governador sem poupanças nos bancos. Líder do banco de Portugal tem salário de 19.915 euros por mês"

- "CM revela património de Álvaro Santos Pereira"

- "Acusados de propagar covid-19 em surto que matou 18 pessoas"

- "Três mortos. Português trabalha no cruzeiro atacado por vírus"

- "Vítima tinha 16 anos. Ministro expulsa polícia violador"

- "Sporting 5 V. Guimarães 1. Sporting volta a sorrir"

- "Benfica. Mourinho e Rui Costa apertam árbitro"

- "FC Porto. Sérgio Conceição ignora titulo do dragão"

- "Setúbal. Criança cega de seis anos agredida por colegas"

- "Novo Banco. Fundo americano faz negócio milionário"

- "Por golpe fiscal. 'Cabeleireira dos famosos' e filha condenadas"

Público:

- "Companhias aéreas sobem preços e cobram mais por assentos e bagagem"

- "Serviço cívico. AD quer atrair jovens para a tropa dando 439 euros e carta de condução"

- "Guerra. Ataques ucranianos na Rússia assombram Putin"

- "Literacia. No final do 1.º ano, um quarto dos alunos não consegue ler 21 palavras por minuto"

- "Teatro da Trindade. 'Clube dos Poetas Mortos' agora adaptado ao palco. Guionista Tom Schulman esteve em Lisboa"

- "Nacionalidade. Esquerda desiludida com Seguro e 'lei cruel'"

- "Medicina intensiva. Falta de pessoal fecha camas em metade dos serviços"

- "Mapa verde. Instalação de renováveis vai ser facilitada em 7% do país"

Jornal de Notícias:

- "Dois terços dos ex-presidentes de Câmara ficam com cargos no Estado"

- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Da fome à fartura"

- "Famílias dos campeões [FC Porto] invadiram o relvado para celebrar"

- "Guerra. Tensão aumenta no Golfo e preço do petróleo volta a subir"

- "Tribunal recusa entregar filhos de ucraniana refugiada em Portugal a pai russo"

- "Energia. Licenciamento de renováveis acelerado em 7% do território nacional"

- "Porto. Pais ajudaram na construção dos carros para desfile da Queima"

- "Serralves. Festa a duplicar no final de maio para assinalar os 20 anos"

Negócios:

- "Linha Vermelha à espera do BEI para chegar a Alcântara em 2030"

- "Como o maior operador de contentores vai furar o bloqueio de Ormuz"

- "Há 21 anos que não se vendiam tantos carros"

- "Concentração de riqueza foi das que mais subiu na UE"

- "BA Glass investe 62 milhões para entrar em África"

- "Radar África. Países africanos estremecem com guerra e cortes na ajuda"

- "Bolsa. Greg Abel foi a exame aos comandos da Berkshire e passou na prova"

O Jornal Económico:

- "Finanças apontam para maior redução da dívida"

- "Canadá troca liderança dos EUA pela europeia"

- "Lucro do BPI cai 2% no trimestre e fica nos 133 milhões de euros"

- "Resultado líquido do Montepio com quebra de 31%: 23,6 milhões"

- "Estado vai apoiar famílias carenciadas no seguro sísmico. Ministro da Economia"

- "Renováveis vão ter zonas onde será mais fácil licenciar"

- "Certificados de aforro batem banca na maioria dos prazos

- "Kone copra TKE e cria novo líder global de elevadores"

- "Perigo máximo. Cessar-fogo mantém-se, mas tensão continua a aumentar"

- "Conferência JE. A economia da saúde. Hospitais, regulação e medicamentos"

O Jogo:

- "FC Porto. AVB como Beckenbauer. Campeão como treinador e como presidente, dirigente máximo portista iguala feito raro no futebol mundial"

- "SAD preparada para responder a fortes assédios do mercado"

- "Bernardo Lima renova até 2031 com cláusula de rescisão progressiva"

- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Leão volta a mostrar as garras. Goleada mantém acesa luta pelo segundo lugar"

- "Rui Borges: 'Os últimos jogos mexeram com a nossa cabeça'"

- "Benfica. Doumbia e Zalazar alvos de Mourinho. Possíveis reforços já identificados"

- "Encarnados querem medidas contra árbitro e VAR de Famalicão"

- "Braga. 'Portugal é um destino ótimo para Tiknaz'. Treinador que lançou o médio sonha com final em casa"

Record:

- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Verde vivo. Goleada deixa despique pela Champions ao rubro"

- "Borges. 'Sei o fantástico grupo que tenho'"

- "Na próxima jornada. Águias e leões jogam 2.ª feira. Luta pela Liga Europa e permanência aquece domingo"

- "Benfica. Zalazar custa 30 MEuro"

- "Crítica a Gustavo Correia. Mourinho e Rui Costa podem ser suspensos"

- "FC Porto. Nova meta nos 91 pontos. Villas-Boas e Farioli de olho no recorde"

A Bola:

- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Leão está vivo. Goleada aos vimaranenses interrompe série negativa. Verdes e brancos igualam águias no segundo lugar, mas vantagem é do rival da Luz"

- "Rui Borges: 'Foi um grande jogo. Voltámos ao normal'"

- "Zalazar custa Euro30 milhões. Benfica já está em campo pelo médio-ofensivo uruguaio. SC Braga não quer jogadores, apenas dinheiro"

- "Sudakov admite 'cansaço físico e mental'. Ucraniano está a 'trabalhar para recuperar o prazer pelo jogo'"

- "FC Porto. Farioli com toque de Midas. Recordes pessoais para um terço dos recém-sagrados campeões"

- "'É importante ter o diploma'. Pietuszewski conciliou os estudos com o futebol"

- "A Bola ao Centro. Luís Magalhães, treinador de basquetebol do Sporting: 'Vamos de milagre em milagre'"

- "Inglaterra. Arsenal 'festeja' empate do City"