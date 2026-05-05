Tensão global, pressão interna e desafios sociais marcam a actualidade
Diário de Notícias:
- "Pequim ameaça retaliar se Bruxelas aprovar leis que bloqueiam empresas chinesas"
- "Prisão de Lisboa. Reclusos contestam condições: 'Se nada mudar, há greve de fome'"
- "Guerra. Irão responde ao 'Projeto Liberdade' dos EUA com ataques a navios e aos Emirados"
- "Colóquio. Governo quer rever combate ao crime em Lisboa, Porto e Algarve"
- "Portugal. Mil pessoas morrem por ano devido a bactérias resistentes. DGS diz que 'lavar as mãos salva vidas'"
- "Entrevista Nuno Correia da Silva: 'Candidato-me a presidente do CDS. Não me candidato a ministro'"
- "Religião. Jesús Colina. 'Com esta viagem, o papa mostrou que futuro da igreja reside em África'"
Correio da Manhã:
- "Governador sem poupanças nos bancos. Líder do banco de Portugal tem salário de 19.915 euros por mês"
- "CM revela património de Álvaro Santos Pereira"
- "Acusados de propagar covid-19 em surto que matou 18 pessoas"
- "Três mortos. Português trabalha no cruzeiro atacado por vírus"
- "Vítima tinha 16 anos. Ministro expulsa polícia violador"
- "Sporting 5 V. Guimarães 1. Sporting volta a sorrir"
- "Benfica. Mourinho e Rui Costa apertam árbitro"
- "FC Porto. Sérgio Conceição ignora titulo do dragão"
- "Setúbal. Criança cega de seis anos agredida por colegas"
- "Novo Banco. Fundo americano faz negócio milionário"
- "Por golpe fiscal. 'Cabeleireira dos famosos' e filha condenadas"
Público:
- "Companhias aéreas sobem preços e cobram mais por assentos e bagagem"
- "Serviço cívico. AD quer atrair jovens para a tropa dando 439 euros e carta de condução"
- "Guerra. Ataques ucranianos na Rússia assombram Putin"
- "Literacia. No final do 1.º ano, um quarto dos alunos não consegue ler 21 palavras por minuto"
- "Teatro da Trindade. 'Clube dos Poetas Mortos' agora adaptado ao palco. Guionista Tom Schulman esteve em Lisboa"
- "Nacionalidade. Esquerda desiludida com Seguro e 'lei cruel'"
- "Medicina intensiva. Falta de pessoal fecha camas em metade dos serviços"
- "Mapa verde. Instalação de renováveis vai ser facilitada em 7% do país"
Jornal de Notícias:
- "Dois terços dos ex-presidentes de Câmara ficam com cargos no Estado"
- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Da fome à fartura"
- "Famílias dos campeões [FC Porto] invadiram o relvado para celebrar"
- "Guerra. Tensão aumenta no Golfo e preço do petróleo volta a subir"
- "Tribunal recusa entregar filhos de ucraniana refugiada em Portugal a pai russo"
- "Energia. Licenciamento de renováveis acelerado em 7% do território nacional"
- "Porto. Pais ajudaram na construção dos carros para desfile da Queima"
- "Serralves. Festa a duplicar no final de maio para assinalar os 20 anos"
Negócios:
- "Linha Vermelha à espera do BEI para chegar a Alcântara em 2030"
- "Como o maior operador de contentores vai furar o bloqueio de Ormuz"
- "Há 21 anos que não se vendiam tantos carros"
- "Concentração de riqueza foi das que mais subiu na UE"
- "BA Glass investe 62 milhões para entrar em África"
- "Radar África. Países africanos estremecem com guerra e cortes na ajuda"
- "Bolsa. Greg Abel foi a exame aos comandos da Berkshire e passou na prova"
O Jornal Económico:
- "Finanças apontam para maior redução da dívida"
- "Canadá troca liderança dos EUA pela europeia"
- "Lucro do BPI cai 2% no trimestre e fica nos 133 milhões de euros"
- "Resultado líquido do Montepio com quebra de 31%: 23,6 milhões"
- "Estado vai apoiar famílias carenciadas no seguro sísmico. Ministro da Economia"
- "Renováveis vão ter zonas onde será mais fácil licenciar"
- "Certificados de aforro batem banca na maioria dos prazos
- "Kone copra TKE e cria novo líder global de elevadores"
- "Perigo máximo. Cessar-fogo mantém-se, mas tensão continua a aumentar"
- "Conferência JE. A economia da saúde. Hospitais, regulação e medicamentos"
O Jogo:
- "FC Porto. AVB como Beckenbauer. Campeão como treinador e como presidente, dirigente máximo portista iguala feito raro no futebol mundial"
- "SAD preparada para responder a fortes assédios do mercado"
- "Bernardo Lima renova até 2031 com cláusula de rescisão progressiva"
- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Leão volta a mostrar as garras. Goleada mantém acesa luta pelo segundo lugar"
- "Rui Borges: 'Os últimos jogos mexeram com a nossa cabeça'"
- "Benfica. Doumbia e Zalazar alvos de Mourinho. Possíveis reforços já identificados"
- "Encarnados querem medidas contra árbitro e VAR de Famalicão"
- "Braga. 'Portugal é um destino ótimo para Tiknaz'. Treinador que lançou o médio sonha com final em casa"
Record:
- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Verde vivo. Goleada deixa despique pela Champions ao rubro"
- "Borges. 'Sei o fantástico grupo que tenho'"
- "Na próxima jornada. Águias e leões jogam 2.ª feira. Luta pela Liga Europa e permanência aquece domingo"
- "Benfica. Zalazar custa 30 MEuro"
- "Crítica a Gustavo Correia. Mourinho e Rui Costa podem ser suspensos"
- "FC Porto. Nova meta nos 91 pontos. Villas-Boas e Farioli de olho no recorde"
A Bola:
- "Sporting 5-1 V. Guimarães. Leão está vivo. Goleada aos vimaranenses interrompe série negativa. Verdes e brancos igualam águias no segundo lugar, mas vantagem é do rival da Luz"
- "Rui Borges: 'Foi um grande jogo. Voltámos ao normal'"
- "Zalazar custa Euro30 milhões. Benfica já está em campo pelo médio-ofensivo uruguaio. SC Braga não quer jogadores, apenas dinheiro"
- "Sudakov admite 'cansaço físico e mental'. Ucraniano está a 'trabalhar para recuperar o prazer pelo jogo'"
- "FC Porto. Farioli com toque de Midas. Recordes pessoais para um terço dos recém-sagrados campeões"
- "'É importante ter o diploma'. Pietuszewski conciliou os estudos com o futebol"
- "A Bola ao Centro. Luís Magalhães, treinador de basquetebol do Sporting: 'Vamos de milagre em milagre'"
- "Inglaterra. Arsenal 'festeja' empate do City"