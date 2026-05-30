O Mercedes que já ostentou o título de motor de 4 cilindros mais potente do mundo

O stand do Megamotor apresenta-lhe esta semana um Mercedes-Benz CLA equipado com motor 2.0 Turbo, a gasolina, com 380 cavalos de potência e caixa automática de dupla embraiagem com sete velocidades AMG SPEEDSHIFT DCT. Um modelo que, na altura, detinha o título de carro com motor de 4 cilindros de produção em série mais potente do mundo.

Trata-se de um viatura matriculada em 2015 que vem bem equipada de fábrica, com estofos em pele, tecto de abrir panorâmico, sensores de estacionamento e câmara auxiliar de marcha-atrás, sensores de luz e chuva, sensor de ângulo morto, espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, entre outros pormenores. De salientar ainda que a cor original é o branco, mas que possui um car wapping que pode ser retirado.

Com cerca de 110 mil quilómetros, este veículo está disponível por 33 900 euros, em pronto pagamento. Existe ainda a possibilidade de financiamento desde 484,34 euros por mês, sem entrada inicial. Se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda exista dívida associada*. O automóvel inclui também garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.