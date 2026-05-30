Trump envia alto diplomata à República Dominicana e Haiti para discutir segurança e economia

O subsecretário de Estado norte-americano, Christopher Landau, reúne-se hoje com as autoridades da República Dominicana no âmbito de uma visita oficial de dois dias que incluiu uma paragem no vizinho Haiti.

As conversações centram-se nos interesses económicos e comerciais mútuos e nas prioridades regionais, incluindo a segurança, de acordo com um comunicado do Governo dos Estados Unidos da América (EUA).

A República Dominicana, que partilha a ilha de 'Hispaniola' com o Haiti, tornou-se um aliado fundamental de Washington.

O presidente Luis Abinader afirmou em novembro de 2025 que iria permitir que os Estados Unidos operassem dentro de áreas restritas no país caribenho para ajudar os EUA na luta contra o tráfico de droga.

Landau reuniu-se na sexta-feira com o primeiro-ministro do Haiti, Alix Didier Fils-Aimé, com responsáveis da polícia nacional e com uma força de combate a gangues apoiada pelas Nações Unidas.

"A segurança, a estabilidade e a prosperidade do Haiti são do interesse das nossas duas nações", escreveu Landau na rede social X (antigo Twitter).

Na sexta-feira, enquanto Landau se reunia com altos funcionários em Port-au-Prince, três agentes da polícia e um civil foram mortos na região central do Haiti, Artibonite, durante uma operação para recuperar o controlo de uma área que tem estado sob cerco de gangues.

A Polícia Nacional do Haiti enviou reforços para Artibonite, para ajudar os agentes a combaterem os suspeitos fortemente armados.

O gangue Gran Grif, que está a levar a cabo uma campanha de terror na região, é suspeito de ter matado dezenas de pessoas no último ano.