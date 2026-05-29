Dívida financeira do sector empresarial público da Madeira cai 40%

O sector empresarial público da Madeira (SERAM) reduziu a sua dívida financeira em 240 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, uma descida de 40,3% face ao mesmo período do ano anterior. Os dados constam do Relatório SERAM divulgado hoje pela Secretaria Regional das Finanças, que acompanha as 24 empresas participadas pelo Governo Regional.

O passivo total do conjunto de empresas baixou 290 milhões de euros (-22,2%) e a situação líquida agregada cresceu 288 milhões de euros, o que corresponde a uma valorização de 24,5%. O rácio de autonomia financeira subiu 11,7 pontos percentuais, para os 59,1%, sinal de maior solidez patrimonial do sector.

Os gastos operacionais diminuíram 4,1 milhões de euros face ao trimestre homólogo de 2025, com as empresas públicas regionais a contribuírem com a maior parte dessa poupança. No lado dos resultados, metade das 18 empresas analisadas registou lucros e a outra metade prejuízos, com o resultado líquido agregado do SERAM a fechar positivo em 3,8 milhões de euros.

Entre as empresas com melhor desempenho destacam-se a Vialitoral, a Viaexpresso e a Madeira Parques Empresariais. Os piores resultados couberam à APRAM, à ARM e à GESBA.