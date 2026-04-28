Eduardo Jesus assegura que o Governo está atento à crise dos combustíveis

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, que além destas áreas tem a seu cargo os assuntos parlamentares, também responde a perguntas dos deputados.

Eduardo Jesus já referiu os investimentos na protecção florestal e medidas de prevenção.

Respondendo a uma pergunta de Gonçalo Leite Velho sobre um plano de contingência para os combustíveis, assegurou que o Governo Regional está atento e acompanha a crise internacional para assegurar eventuais medidas de contingência.