Jackpot de 40 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O sorteio do EuroMilhões desta terça-feira, 28 de Abril, terminou sem totalistas a conquistar o 1.º prémio, fazendo subir o jackpot para 40 milhões de euros no próximo concurso.

De acordo com os resultados oficiais, não houve qualquer aposta a acertar na chave completa. Ainda assim, o segundo e o terceiro prémios registaram um total de um vencedor cada, com valores de 480.828,04 euros e 112.377,43 euros, respectivamente.

Em Portugal, não foram registados vencedores nos três primeiros prémios, mas houve quatro apostadores que vão receber 2.058,98 euros.

A chave vencedora do sorteio foi composta pelos números 26 - 29 - 41 - 46 e 47, e pelas estrelas 8 e 9.