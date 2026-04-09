Melania Trump nega qualquer ligação a crimes cometidos por Epstein

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, negou hoje veementemente qualquer ligação aos crimes cometidos pelo consultor financeiro criminoso sexual Jeffrey Epstein.

"As mentiras que me associam ao personagem infame que é Jeffrey Epstein devem cessar hoje", declarou Melania Trump para as câmaras de televisão, numa aparição surpresa na Casa Branca.

"As pessoas que mentem sobre mim são desprovidas de ética, humildade e respeito", acrescentou.

Não ficou imediatamente claro a que se referia a mulher do Presidente norte-americano, Donald Trump, ou por que razão decidiu pronunciar-se hoje.

"Há anos que muitas imagens e declarações falsas sobre Epstein e eu circulam nas redes sociais. Cuidado com aquilo em que acreditam. Essas imagens e histórias são completamente falsas", continuou a primeira-dama norte-americana.

Jeffrey Epstein foi detido e indiciado em julho de 2019 por exploração sexual de menores e associação criminosa. Foi encontrado enforcado na sua cela a 10 de agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento, tendo a autópsia concluído ter-se tratado de suicídio.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de três milhões de ficheiros relacionados com a investigação sobre o influente consultor financeiro caído em desgraça, mostrando a extensão das suas ligações com figuras públicas de primeiro plano, entre as quais o próprio Donald Trump.

"Nunca tive conhecimento dos abusos cometidos por Epstein sobre as suas vítimas. Nunca estive envolvida de forma alguma. Não participei nisso", declarou Melania Trump, enquanto eram exibidas fotos que a mostravam, juntamente com o marido, ao lado de Epstein em festas da elite nova-iorquina.

"Nunca fui judicialmente acusada ou condenada por qualquer crime relacionado com tráfico sexual, abuso de menores e outros comportamentos repugnantes de Epstein", acrescentou, instando o Congresso a realizar uma audiência pública para as sobreviventes aos abusos de Epstein, para "dar a essas vítimas a oportunidade de depor sob juramento".