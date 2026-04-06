Autoridades iranianas alertam para possíveis crimes de guerra após ameaça dos EUA

O Irão alertou hoje para a possibilidade de sucederem "crimes de guerra" depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter ameaçado atacar infraestruturas civis no país em breve, mais de um mês após o início da guerra.

"O Presidente dos Estados Unidos, como autoridade máxima do seu país, ameaçou publicamente cometer crimes de guerra", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kazem Gharibabadi, responsável pelos assuntos jurídicos e internacionais, na rede social X.

Donald Trump ameaçou, no domingo, atacar centrais elétricas e pontes no Irão caso Teerão não reabrisse o Estreito de Ormuz, sendo que alvos civis já foram atingidos nas últimas semanas.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro ataques conjuntos contra o Irão, que retaliou com bombardeamentos contra alvos em Israel e em países onde há interesses norte-americanos, como bases militares e outras infraestruturas.

A Human Rights Activists News Agency (HRANA) - uma organização não-governamental (ONG) e agência de notícias da oposição iraniana com sede nos Estados Unidos - registou mais de 3.400 mortos no Irão, entre os quais mais de 1.616 civis, incluindo, pelo menos, 244 crianças, 1.219 militares e 711 pessoas não classificadas como civis ou militares.